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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину БПЛА: направление вражеских целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 24 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Вражеские БпЛА южнее Киева, курс западный;

  • Новые группы БПЛА в Сумской области курс западный.

Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .

Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .

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