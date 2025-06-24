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Россия атакует Украину БПЛА: направление вражеских целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Вражеские БпЛА южнее Киева, курс западный;
Новые группы БПЛА в Сумской области курс западный.
Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .
Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .