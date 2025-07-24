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- Украина
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Россия атакует Украину БПЛА: направления движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Основные направления движения ударных БПЛА противника:
БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Белгород-Днестровский район.
БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс южный.
Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.
Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.