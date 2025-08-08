Россия атакует Украину БПЛА: направления движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 7 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Реклама

Основные направления движения ударных БПЛА противника:

Шахеды на севере Сумщины — курсом на Черниговщину.

Шахеды в центре, на юге севера Сумщины — курсом на Полтавщину.

Большая группа «шахедов» на севере Черниговщины — курсом на запад.

Реклама

«Шахеды» на северо-западе Харьковщины — курсом на Харьков и юго-западнее.

Шахеды на востоке, в центре Полтавщины — курсом на юг.

Мониторинговые каналы сообщают, что БПЛА, которые из Черниговщины летели по западному курсу на север Киевщины, разворачиваются в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 8 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Реклама

Мы ранее информировали, что во время атаки на Запорожский район российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.