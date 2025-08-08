- Дата публикации
Россия атакует Украину БПЛА: направления движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Основные направления движения ударных БПЛА противника:
Шахеды на севере Сумщины — курсом на Черниговщину.
Шахеды в центре, на юге севера Сумщины — курсом на Полтавщину.
Большая группа «шахедов» на севере Черниговщины — курсом на запад.
«Шахеды» на северо-западе Харьковщины — курсом на Харьков и юго-западнее.
Шахеды на востоке, в центре Полтавщины — курсом на юг.
Мониторинговые каналы сообщают, что БПЛА, которые из Черниговщины летели по западному курсу на север Киевщины, разворачиваются в сторону столицы.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 8 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
