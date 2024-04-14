Россия атакует Украину иранскими ударными беспилотниками: карта тревог

Мэр Харькова сообщил, что беспилотники двигаются в сторону города.

Российские захватчики запустили по Украине группу ударных беспилотников с северо-востока.

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Об этом сообщает воздушные силы.

В сообщении указывается, что угроза применения ударных БПЛА существует для Сумской и Харьковской областей.

Позже в военные сообщили, что несколько БПЛА находятся в северной части Харьковской области и держат курс на Харьков.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские беспилотники атакуют город.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атаковали южные области, под прицелом РФ энергетическая инфраструктура.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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