Россия атакует Украину ракетами и дронами: сколько целей уже сбито и что угрожает

Россия выпустила по Украине почти сотню дронов

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В среду 28 августа российские захватчики устроили очередной массированный обстрел украинских городов с использованием ракетного вооружения и огромного количества беспилотных летательных аппаратов. Вражеская атака продолжалась с самого утра, а большинство ударных дронов оккупанты целенаправленно запустили именно в направлении Киева.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Чем враг атаковал Украину

С 06:30 утра до 19:00 вечера противник применил для ударов по мирным регионам семь ракет типа S8000 Бандероль. Вместе с ними россияне выпустили целый рой из 96 ударных беспилотников разных типов.

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Военные отмечают, что среди этого огромного количества вражеских дронов более семидесяти единиц оказались реактивными. Главной целью для этого массированного воздушного нашествия стала столица Украины.

Результаты работы ПВО и текущая угроза

Украинским защитникам неба удалось продемонстрировать высокую эффективность при отражении этого сложного комбинированного удара. По предварительным данным командования, подразделения противовоздушной обороны успешно сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы шесть ракет S8000 «Бандероль» и 73 ударных беспилотника.

Однако по состоянию на 19:00 боевая работа еще не завершилась, поскольку в воздушном пространстве страны оставалось около десятка реактивных ударных дронов. В настоящее время военные зафиксировали движение реактивных беспилотников с территории Черниговской области курсом на Киевщину.

Кроме того, радиолокационные системы обнаружили еще одну группу вражеских беспилотных аппаратов, которая двигалась с южного направления непосредственно в Запорожье. Защитники еще раз призывали граждан быть максимально осторожными и ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги до полного отбоя опасности.

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Напомним, РФ меняет тактику ударов по Украине перед зимой. По словам эксперта, под прицелом гражданские и инфраструктура городов-миллионников.

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