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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2738
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину: реактивные дроны долетели до западных областей — где опасность (карта)

С ночи Россия не перестает атаковать Украину реактивными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога.

Утром 15 октября русская армия атакует Украину реактивными ударными беспилотниками. Движение БпЛА фиксируют сразу на нескольких направлениях. В частности, в сторону западных областей.

Что известно о движении ударных БПЛА - читайте в материале ТСН.ua.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что новые группы реактивных дронов заходили из Брянской области и двигались на север. Другие беспилотники фиксировали вдоль границы с Беларусью - в направлении севера Киевской области.

В 6:38 Воздушные Силы сообщили о реактивном дроне, который двигался вдоль Киевского водохранилища в направлении столицы.

По состоянию на 07:00 реактивные российские дроны движутся по Ровенщине в западном направлении. По данным ПС ВСУ, один беспилотник пролетел мимо Олевска и направился на север области, еще один зафиксировали близ Степани — он двигается на запад.

Кроме того, угроза Волынской области в направлении Киверцев. Беспилотники держат курс на Луцк.

Карта тревог состояния на 07:05 четверга, 15 октября.

Карта тревог состояния на 07:05 четверга, 15 октября.

Где ночью раздавались взрывы

Ночью состоялась атака беспилотников на западе Украины В Луцке и Ровно раздались взрывы. Из-за обстрела часть Ровно осталась без света.

Утром 15 октября русские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровщины. Погибли два человека. В населённых пунктах горели дома.

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