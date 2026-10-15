Воздушная тревога.

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Утром 15 октября русская армия атакует Украину реактивными ударными беспилотниками. Движение БпЛА фиксируют сразу на нескольких направлениях. В частности, в сторону западных областей.

Что известно о движении ударных БПЛА - читайте в материале ТСН.ua.

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Воздушные Силы ВСУ сообщили, что новые группы реактивных дронов заходили из Брянской области и двигались на север. Другие беспилотники фиксировали вдоль границы с Беларусью - в направлении севера Киевской области.

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В 6:38 Воздушные Силы сообщили о реактивном дроне, который двигался вдоль Киевского водохранилища в направлении столицы.

По состоянию на 07:00 реактивные российские дроны движутся по Ровенщине в западном направлении. По данным ПС ВСУ, один беспилотник пролетел мимо Олевска и направился на север области, еще один зафиксировали близ Степани — он двигается на запад.

Кроме того, угроза Волынской области в направлении Киверцев. Беспилотники держат курс на Луцк.

Карта тревог состояния на 07:05 четверга, 15 октября.

Где ночью раздавались взрывы

Ночью состоялась атака беспилотников на западе Украины В Луцке и Ровно раздались взрывы. Из-за обстрела часть Ровно осталась без света.

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Утром 15 октября русские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровщины. Погибли два человека. В населённых пунктах горели дома.

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