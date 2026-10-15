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Россия атакует Украину: реактивные дроны долетели до западных областей — где опасность (карта)
С ночи Россия не перестает атаковать Украину реактивными дронами.
Утром 15 октября русская армия атакует Украину реактивными ударными беспилотниками. Движение БпЛА фиксируют сразу на нескольких направлениях. В частности, в сторону западных областей.
Что известно о движении ударных БПЛА - читайте в материале ТСН.ua.
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что новые группы реактивных дронов заходили из Брянской области и двигались на север. Другие беспилотники фиксировали вдоль границы с Беларусью - в направлении севера Киевской области.
В 6:38 Воздушные Силы сообщили о реактивном дроне, который двигался вдоль Киевского водохранилища в направлении столицы.
По состоянию на 07:00 реактивные российские дроны движутся по Ровенщине в западном направлении. По данным ПС ВСУ, один беспилотник пролетел мимо Олевска и направился на север области, еще один зафиксировали близ Степани — он двигается на запад.
Кроме того, угроза Волынской области в направлении Киверцев. Беспилотники держат курс на Луцк.
Где ночью раздавались взрывы
Ночью состоялась атака беспилотников на западе Украины В Луцке и Ровно раздались взрывы. Из-за обстрела часть Ровно осталась без света.
Утром 15 октября русские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровщины. Погибли два человека. В населённых пунктах горели дома.