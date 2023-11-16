Россия атакует Украину: тревога распространилась на Киев и другие области

Угроза баллистического вооружения.
По состоянию на 08.10 утра воздушная тревога распространилась на центральные и некоторые северные области.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Тревожность объявлена в столице, Киевской и Сумской областях.
"Внимание! Сумская, Черниговская, Киевская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Перед этим утром сирены звучали в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой из-за угрозы ударных БПЛА. После объявления тревоги на Хмельнитчине раздались взрывы.
Напомним, в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Читайте также: