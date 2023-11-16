Россия атакует Украину: тревога распространилась на Киев и другие области

По состоянию на 08.10 утра воздушная тревога распространилась на центральные и некоторые северные области.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Тревожность объявлена в столице, Киевской и Сумской областях.

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"Внимание! Сумская, Черниговская, Киевская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Перед этим утром сирены звучали в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой из-за угрозы ударных БПЛА. После объявления тревоги на Хмельнитчине раздались взрывы.

Напомним, в Хмельницкой области были слышны взрывы.

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