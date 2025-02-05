Россия атакует Украину ударными беспилотниками: направление движения

Ночью 5 февраля российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

"Шахеды" на юге Херсонщины – курсом на север.

"Шахеды" на юге Сумщины – двигаются юго-западным курсом.

"Шахеды" на севере Сумщины – курсом в юго-западном направлении.

"Шахеды" в центре Киевщины – в направлении столицы. На севере курсом Житомирской области.

"Шахеды" в центре Черниговщины – курсом в юго-восточном направлении.

"Шахеды" на западе Полтавщины – в направлении Черкасской области.

"Шахеды" на севере Черкасщины – в западном направлении.

БпЛА на Херсонщине – в направлении Николаевской области.

На Николаевщине – курсом на Кировоградщину.

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Днепр.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 37 дронов.

Мы ранее информировали, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.

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