Россия атакует Украину ударными беспилотниками: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Ночью 5 февраля российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- "Шахеды" на юге Херсонщины – курсом на север.
- "Шахеды" на юге Сумщины – двигаются юго-западным курсом.
- "Шахеды" на севере Сумщины – курсом в юго-западном направлении.
- "Шахеды" в центре Киевщины – в направлении столицы. На севере курсом Житомирской области.
- "Шахеды" в центре Черниговщины – курсом в юго-восточном направлении.
- "Шахеды" на западе Полтавщины – в направлении Черкасской области.
- "Шахеды" на севере Черкасщины – в западном направлении.
- БпЛА на Херсонщине – в направлении Николаевской области.
- На Николаевщине – курсом на Кировоградщину.
- БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Днепр.
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 37 дронов.
Мы ранее информировали, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.
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