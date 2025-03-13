Россия атакует Украину ударными БпЛА: куда направляются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
- БпЛА на севере Харьковщины, курс – южный;
- БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – западный;
- БпЛА на севере, западе и юге Сумской области, курс — западный/северный;
- БПЛА на востоке и центре Черниговщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на юге и северо-западе Полтавщины, курс — юго-западный/северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Киевщины, курс – западный;
- БпЛА на севере Черкасской области, курс — юго-западный.
Также сообщается о движении вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.
Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.
Мы ранее информировали, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.
Читайте также:
- В Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города
- Из-за атаки по Одессе власти призвали закрыть окна: в чем дело (фото)
- Российская армия ударила по Киевщине "Шахедами"