Россия атакует Украину ударными БпЛА: куда направляются цели

Украину в ночь на 13 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

БпЛА на севере Харьковщины, курс – южный;

БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – западный;

БпЛА на севере, западе и юге Сумской области, курс — западный/северный;

БПЛА на востоке и центре Черниговщины, курс – юго-западный;

БПЛА на юге и северо-западе Полтавщины, курс — юго-западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Киевщины, курс – западный;

БпЛА на севере Черкасской области, курс — юго-западный.

Также сообщается о движении вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.

Мы ранее информировали, что в ОВА показали последствия удара БпЛА по Днепру.

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