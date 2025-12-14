- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
Группа БПЛА на юге Николаевщины — западным курсом.
Запорожье — БпЛА на Новониколаевке, Терноватом, Камышевахе.
Группа БпЛА в Донецкой области — курсом на юг.
Кроме того, сообщается об обнаружении разведывательного вражеского беспилотника в Херсонской области, военные заявили о привлечении сил и средств для его сбития.
Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.
Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.