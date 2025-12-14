Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 14 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

Группа БПЛА на юге Николаевщины — западным курсом.

Запорожье — БпЛА на Новониколаевке, Терноватом, Камышевахе.

Группа БпЛА в Донецкой области — курсом на юг.

Кроме того, сообщается об обнаружении разведывательного вражеского беспилотника в Херсонской области, военные заявили о привлечении сил и средств для его сбития.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.

Мы ранее информировали, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.