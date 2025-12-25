- Дата публикации
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.
Днепропетровщина: — БпЛА к югу от областного центра мимо Яворницкого в западном направлении, БпЛА мимо Томаковки на севере западным курсом (Запорожская обл.);
Одесская область: БпЛА в направлении Сараты с востока, БпЛА в акватории Черного моря, курс — Одесщина.
Активность враждебных разведывательных БПЛА на севере и востоке Сумщины.
БпЛА в Сумской области в направлении Сум с севера и Путивля с северо-востока.
БпЛА в Одесской области из Днестровского лимана в направлении н.п.Беляевка/Маяки.
Ранее сообщалось, что Харькове в результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.
Мы ранее информировали, что проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся систематические российские обстрелы.