Украина
317
1 мин

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 25 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

  • Днепропетровщина: — БпЛА к югу от областного центра мимо Яворницкого в западном направлении, БпЛА мимо Томаковки на севере западным курсом (Запорожская обл.);

  • Одесская область: БпЛА в направлении Сараты с востока, БпЛА в акватории Черного моря, курс — Одесщина.

  • Активность враждебных разведывательных БПЛА на севере и востоке Сумщины.

  • БпЛА в Сумской области в направлении Сум с севера и Путивля с северо-востока.

  • БпЛА в Одесской области из Днестровского лимана в направлении н.п.Беляевка/Маяки.

Ранее сообщалось, что Харькове в результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.

Мы ранее информировали, что проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся систематические российские обстрелы.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie