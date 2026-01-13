Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА в направлении Харькова, с востока.

БпЛА на севере Херсона, курс на юг Днепропетровщины.

БпЛА на Запорожье с юга.

БпЛА в Одессе с Черного моря.

БПЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину.

БпЛА в центре Харьковской области, курс на запад.

БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад.

БпЛА на севере Херсона, курс на н.п.Зеленодольск на Днепропетровщине.

Ранее сообщалось, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха .

Мы ранее информировали, что существует запрет на использование некоторых видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается .