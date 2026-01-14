- Дата публикации
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА в направлении Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС из Житомирской области.
БпЛА на Харьковщине в направлении н.п.Большой Бурлук с юга.
БпЛА на Николаевщине в направлении Снегиревки с юго-востока.
БпЛА на Никопольский р-н Днепропетровщины с юга.
Ранее сообщалось, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.
Мы ранее информировали, что существует запрет на использование некоторых видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается.