Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 15 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БпЛА на юге Киевщины заходит в Винницкую область в направлении Житомирщины.

БпЛА на северных границах Киевской и Житомирской областей, курс западный.

БПЛА на севере Харьковщины, курс южный.

Ранее сообщалось, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.

Мы ранее информировали, что существует запрет на использование некоторых видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается.