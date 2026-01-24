Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Несколько десятков БПЛА из Черниговщины и Сумщины — в направлении Киевщины.

Киевщина: БпЛА — в районе Чернобыля и над Киевским водохранилищем.

Группа БпЛА — курсом на Харьков.

БПЛА через Полтавщину держат курс — на Черкасщину/Киевщину.

Группы из Харьковщины — на Полтавщину.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.