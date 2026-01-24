- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Несколько десятков БПЛА из Черниговщины и Сумщины — в направлении Киевщины.
Киевщина: БпЛА — в районе Чернобыля и над Киевским водохранилищем.
Группа БпЛА — курсом на Харьков.
БПЛА через Полтавщину держат курс — на Черкасщину/Киевщину.
Группы из Харьковщины — на Полтавщину.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.
Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.