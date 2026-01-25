Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 25 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

Группа вражеских БПЛА в р-не. н.п. Холмы (Черниговщина), курс юго-западный.

Вражеские БПЛА в р-не. н.п. Богодухов (Харьковщина), курс западный.

БпЛА двигается на Черновцы с севера

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.