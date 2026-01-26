Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 26 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга и севера.

БпЛА на юге Харьковской области, курс на Лозовую.

БпЛА на востоке Харьковщины, в направлении Харькова.

Бла на севере Сумской и Харьковской областей, курс на н.п.Богодухов.

БпЛА в Запорожье с северо-восточного направления.

БпЛА на западе Харьковской области, курс на Полтавщину.

БпЛА в направлении Днепра с юга.

БпЛА на Запорожье с востока.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.