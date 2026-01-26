- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга и севера.
БпЛА на юге Харьковской области, курс на Лозовую.
БпЛА на востоке Харьковщины, в направлении Харькова.
Бла на севере Сумской и Харьковской областей, курс на н.п.Богодухов.
БпЛА в Запорожье с северо-восточного направления.
БпЛА на западе Харьковской области, курс на Полтавщину.
БпЛА в направлении Днепра с юга.
БпЛА на Запорожье с востока.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.
Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.