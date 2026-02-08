- Дата публикации
- Украина
- 148
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 8 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.
Черниговщина — БпЛА на н.п. Понорница, БпЛА вблизи н.п. Сновск.
Днепропетровщина — БпЛА курсом на Васильковку.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.