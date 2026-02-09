- Дата публикации
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА в юго-восточной части Сумщины, курс на Полтавщину и север. Беспилотники на Недригайле с севера.
БпЛА на западе Винницкой области, курс на Хмельнитчину.
БпЛА на Прилуках Черниговской области с севера.
БпЛА на севере Кировоградщины, в направлении Тальне Черкасской области.
Группа БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.