- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
БпЛА на севере Сумщины — курсом на Белополье.
Харьков — в районе города враждебные БпЛА.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.