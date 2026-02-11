ТСН в социальных сетях

Украина
110
1 мин

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 11 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.

  • Вражеские БпЛА (вероятно разведывательные) вдоль линии боевого столкновения в Херсонской области.

  • Вражеские БпЛА южнее Павлограда в направлении Днепра.

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.

Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.

110
