Дата публикации
-
Категория
- Украина
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.
Вражеские БпЛА (вероятно разведывательные) вдоль линии боевого столкновения в Херсонской области.
Вражеские БпЛА южнее Павлограда в направлении Днепра.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.