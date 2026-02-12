- Дата публикации
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.
Вражеский БпЛА приближается к Кременчугу по направлению Каменского водохранилища
Несколько ударных БПЛА на границе Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей — движение на запад
Группы вражеских ударных БПЛА из Белгородской области в Сумскую область!
Вражеский БпЛА из Запорожской — в Днепропетровскую обл. Еще один — в направлении Черкасс через Кременчугское водохранилище.
Новые группы ударных БПЛА из Брянской области — на Черниговщину!
Группы вражеских ударных БПЛА из Черного моря — в Одесскую область!
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
