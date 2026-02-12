ТСН в социальных сетях

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

  • Вражеский БпЛА приближается к Кременчугу по направлению Каменского водохранилища

  • Несколько ударных БПЛА на границе Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей — движение на запад

  • Группы вражеских ударных БПЛА из Белгородской области в Сумскую область!

  • Вражеский БпЛА из Запорожской — в Днепропетровскую обл. Еще один — в направлении Черкасс через Кременчугское водохранилище.

  • Новые группы ударных БПЛА из Брянской области — на Черниговщину!

  • Группы вражеских ударных БПЛА из Черного моря — в Одесскую область!

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.

Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.

