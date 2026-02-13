Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 13 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Реклама

БпЛА в центральной части Чернигова — курс на Чернигов

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей — двигаются по северо-западному курсу.

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.

Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.