- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
БпЛА в центральной части Чернигова — курс на Чернигов
БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей — двигаются по северо-западному курсу.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
