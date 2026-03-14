Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

Вражеские БпЛА с востока на запад Сумщины мимо Сум в направлении Черниговщины.

Группы вражеских ударных БПЛА на юго-востоке и востоке Николаевщины двигаются на северо-запад.

Вражеские БпЛА на Заливе / Сергеевке с Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.