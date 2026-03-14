Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Вражеские БпЛА с востока на запад Сумщины мимо Сум в направлении Черниговщины.
Группы вражеских ударных БПЛА на юго-востоке и востоке Николаевщины двигаются на северо-запад.
Вражеские БпЛА на Заливе / Сергеевке с Черного моря.
Мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.