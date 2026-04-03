Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 3 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА в направлении Харькова с севера и юга.
БпЛА по направлению Сум с северо-восточного направления.
Кривой Рог — БпЛА с юго-востока.
БпЛА южнее Днепра — вектор движения на Кривой Рог.
БПЛА на западе Сумщины — на Черниговщину.
БпЛА на Николаев с юга.
Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.