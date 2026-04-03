Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 3 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

БпЛА в направлении Харькова с севера и юга.

БпЛА по направлению Сум с северо-восточного направления.

Кривой Рог — БпЛА с юго-востока.

БпЛА южнее Днепра — вектор движения на Кривой Рог.

БПЛА на западе Сумщины — на Черниговщину.

БпЛА на Николаев с юга.

Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.