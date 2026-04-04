- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 932
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 4 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
Группа БпЛА в Сумской области, курсом на Большую Писаревку.
Группа БПЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
Группа БПЛА по Черному морю — курсом на Одесщину (Черноморское)
Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.