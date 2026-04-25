Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и ночи.
Военные сообщают о группах БпЛА в направлении Кривого Рога, Сум, Харькова, Днепра.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.
Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.