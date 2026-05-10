Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Украину в ночь на 10 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

БпЛА в направлении Краматорска с юго-востока.

Харьковщина: БпЛА в направлении н.п.Савинцы с востока.

Донетчина — группа БпЛА к северо-востоку от н.п.Доброполье, курс — северо-западный;

Донетчина: группа БпЛА к северу от Славянска, курс западный.

Харьковщина — группа БпЛА к югу от Балаклеи, курс — западный,

БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилищного дома.

Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

