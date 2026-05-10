Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БпЛА в направлении Краматорска с юго-востока.
Харьковщина: БпЛА в направлении н.п.Савинцы с востока.
Донетчина — группа БпЛА к северо-востоку от н.п.Доброполье, курс — северо-западный;
Донетчина: группа БпЛА к северу от Славянска, курс западный.
Харьковщина — группа БпЛА к югу от Балаклеи, курс — западный,
БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилищного дома.
Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.