Россия атакует Украину ударными БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
Черниговщина: БпЛА в направлении Мэны.
БпЛА курсом на Запорожье.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилищного дома.
Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.