ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Черниговщина: БпЛА южнее Мены южным курсом;

  • Харьковщина: БпЛА к востоку от Харькова, курс — переменный;

  • Харьковщина: БпЛА мимо Золочева южным курсом;

  • Днепропетровщина: БпЛА в районе Днепра и Каменского.

  • БпЛА в Житомирской области мимо Народичи с северо-востока.

  • Сумщина: БпЛА в направлении Тростянца с северо-востока.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия во второй раз за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie