Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Черниговщина: БпЛА южнее Мены южным курсом;
Харьковщина: БпЛА к востоку от Харькова, курс — переменный;
Харьковщина: БпЛА мимо Золочева южным курсом;
Днепропетровщина: БпЛА в районе Днепра и Каменского.
БпЛА в Житомирской области мимо Народичи с северо-востока.
Сумщина: БпЛА в направлении Тростянца с северо-востока.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.
Мы ранее информировали, что российская террористическая армия во второй раз за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.