Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Черниговщина: БпЛА южнее Мены южным курсом;

Харьковщина: БпЛА к востоку от Харькова, курс — переменный;

Харьковщина: БпЛА мимо Золочева южным курсом;

Днепропетровщина: БпЛА в районе Днепра и Каменского.

БпЛА в Житомирской области мимо Народичи с северо-востока.

Сумщина: БпЛА в направлении Тростянца с северо-востока.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия во второй раз за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.

