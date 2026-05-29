Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БпЛА на юге и востоке Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог, Чаплино.
БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на Чугуев.
БпЛА на юге Сумщины — курсом на Лебедин.
БпЛА из Черного моря — курсом на Пивенне.
БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Мену.
Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Васильковку, Синельниково.
Группа БпЛА на севере Донбасса — курсом на Харьковщину.
БпЛА из Черного моря — на юг Одесщины, курсом на Вилково.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.
Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.