Украина
124
1 мин

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БпЛА на юге и востоке Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог, Чаплино.

  • БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на Чугуев.

  • БпЛА на юге Сумщины — курсом на Лебедин.

  • БпЛА из Черного моря — курсом на Пивенне.

  • БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Мену.

  • Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Васильковку, Синельниково.

  • Группа БпЛА на севере Донбасса — курсом на Харьковщину.

  • БпЛА из Черного моря — на юг Одесщины, курсом на Вилково.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.

Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

