Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА в Харьковской области курсом на Рогань.

Сумщина — БпЛА в районе Шостки и Воронижа.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БПЛА «Герань-4», который враг начал применять на фронте.

Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

