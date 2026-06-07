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- Украина
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Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
Реактивный БпЛА в Сумской области курсом на н.п.Ромны
БпЛА по акаватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск)
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв .
Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав .