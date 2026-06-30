Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 30 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Ударные БПЛА на севере Днепропетровской области в р-не. н.п. Перевьет курс западный.

Ударный БПЛА в Полтавской области в р-не. н.п. Козельщина курсом на Кременчуг.

Ударный БпЛА в Полтавской области курсом на Новые Санжары с севера.

БпЛА приближается к Кременчугу с севера.

Ударные БПЛА на востоке Харьковщины курс западный.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.

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