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Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Ударные БПЛА на севере Днепропетровской области в р-не. н.п. Перевьет курс западный.
Ударный БПЛА в Полтавской области в р-не. н.п. Козельщина курсом на Кременчуг.
Ударный БпЛА в Полтавской области курсом на Новые Санжары с севера.
БпЛА приближается к Кременчугу с севера.
Ударные БПЛА на востоке Харьковщины курс западный.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
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Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.