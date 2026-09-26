- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 436
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину утром 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Реактивный БпЛА из Полтавщины на Черкасщину, курсом на/мимо Драбов.
Реактивный БпЛА на Белой Церкви с востока.
Николаевщина: реактивные БПЛА на Вознесенске с юга.
Киевщина: реактивный БпЛА на Ирпень/Бучу с юга.
Днепропетровщина: группа реактивных БпЛА мимо Софиевки, курс западный.
БпЛА по акватории Черного моря курсом на юг Одесщины (Вилково).
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.
Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.