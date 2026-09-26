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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину утром 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • Реактивный БпЛА из Полтавщины на Черкасщину, курсом на/мимо Драбов.

  • Реактивный БпЛА на Белой Церкви с востока.

  • Николаевщина: реактивные БПЛА на Вознесенске с юга.

  • Киевщина: реактивный БпЛА на Ирпень/Бучу с юга.

  • Днепропетровщина: группа реактивных БпЛА мимо Софиевки, курс западный.

  • БпЛА по акватории Черного моря курсом на юг Одесщины (Вилково).

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.

Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.

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