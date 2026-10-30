Россия атакует железную дорогу: пассажиров предупредили о существенных задержках поездов

Поезда из Днепра и в город будут задерживаться из-за российских атак

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«Укрзализныця» предупредила о возможных существенных задержках поездов, курсирующих из Днепра и в него. Причиной стали постоянные вражеские атаки на ж/д вокзал и локомотивы.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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Что происходит с движением поездов в Днепре

Железнодорожники пытаются сохранить движение поездов, несмотря на опасность и повреждение железнодорожной инфраструктуры. В то же время ситуация может повлиять на время отправления и прибытия рейсов.

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«Железнодорожники делают все возможное, чтобы движение поездов продолжалось, однако ситуация с опасностью может влиять на время отправления и прибытия», — отметили в «Укрзализныце».

Пассажирам советуют следить за актуальной информацией о движении поездов на сайте УЗ «Веземо» .

Если по обстоятельствам пассажир решит отказаться от поездки из Днепра или в город, он может оформить претенциозный возврат билета со 100% компенсацией. Сделать это можно через сервис возврата билетов .

Что делать пассажирам во время воздушной тревоги

В Укрзализныце напомнили правила безопасности на случай объявления эвакуации во время поездки. Пассажирам нужно внимательно слушать указания поездной бригады и немедленно отойти от поезда не менее 200 метров.

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Если воздушная тревога была объявлена на вокзале, необходимо сразу направляться к укрытию. Железнодорожники призывают не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности.

Российские атаки на железную дорогу — что известно об ударах по Днепру и другим регионам

Удар по железнодорожному вокзалу Днепра 29 октября стал одним из самых трагических нападений на гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник попал в платформу, где находился электропоезд Днепр – Запорожье. Погибли 15 человек, среди них пятеро работников «Укрзализныци» , которые были на своих рабочих местах во время атаки.

Уже ночью против 30 октября русские войска снова атаковали вокзал. Пассажиров и работников заблаговременно эвакуировали к укрытию, однако из-за повторных ударов и угроз новых обстрелов движение поездов снова оказалось под угрозой. На подземном уровне вокзала обустроили места для длительного пребывания людей, а железнодорожники призвали пассажиров не спешить с посадкой и пренебрегать сигналами воздушной тревоги .

Атаки на Днепр проходят на фоне систематических ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Еще 14 октября российские войска массированно атаковали объекты железной дороги сразу в пяти областях – Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской. Под ударом оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы и подвижной состав, а десятки пассажирских поездов задерживались. Тогда в «Укрзализныце» заявляли, что враг пытается уничтожить всю железнодорожную инфраструктуру, до которой может дотянуться .

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