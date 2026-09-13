Россия атакует железную дорогу Украины: какие поезда опаздывают — перечень и время

Ряд поездов задерживаются / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 13 сентября, Россия атакует железнодорожную инфраструктуру в разных регионах Украины, в результате чего задерживается значительное количество поездов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

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«Системная атака железной дороги продолжается по всей стране, наш мониторинговый центр и весь персонал находятся в повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе.

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Какие поезда задерживаются 13 сентября:

Поезд №773/774 (дата отправления 12.09) сообщением Конотоп-Пас. — Жмеринка-Пасс. имеет задержку +18:20, прогноз прибытия 17:36 (плановое прибытие 23:16), находится в пути с высокой надежностью прогноза по отправке со ст. Конотоп 12.09.26.

Поезд № 143/144 сообщением Сумы — Рахов имеет задержку +9:20, прогноз прибытия 17:46 (плановое прибытие 08:26), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № ¾ (дата отправления 12.09) сообщением Днепр-Главный — Ужгород задержку +9:20, прогноз прибытия 20:30 (плановое прибытие 11:10), находится в пути с высокой надежностью прогноза из-за отправления со ст. Днепр 12.09.26.

Поезд №19/20 сообщением Киев-Пасс. — У Хелма задержка +8:00, прогноз прибытия 14:00 (плановое прибытие отсутствует), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № 67/68 сообщением Варшава Западная — Киев-Пасс. имеет задержку +7:10, прогноз прибытия в 17:17 (плановое прибытие 10:07), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд №23/24 сообщением Киев-Пасс. — У Хелма задержка +6:52, прогноз прибытия 16:00 (плановое прибытие 09:08), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд №93/94 сообщением Хелм — Харьков-Пасс. имеет задержку +6:40, прогноз прибытия в 19:08 (плановое прибытие 12:28), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд №133/134 сообщением Киев-Пасс. — Каменец-Подольский задержка +5:50, прогноз прибытия 14:13 (плановое прибытие 08:23), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № 233/234 сообщением Кривой Рог-Главный — Черновцы задержка +5:30, прогноз прибытия 15:08 (плановое прибытие 09:38), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № 293/294 сообщением Кривой Рог-Главный — Рахов, задержка +5:30, прогноз прибытия 16:56 (плановое прибытие 11:26), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № 31/32 сообщением Запорожье-1 — Перемышль, задержка +5:20, прогноз прибытия 14:39 (плановое прибытие 09:19), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Поезд № 5/6 сообщением Запорожье-1 — Ясиня, задержка +4:40, прогноз прибытия 16:48 (плановое прибытие 12:08), находится в пути с высокой надежностью прогноза.

Напомним, сегодня россияне ударили дроном по пассажирскому поезду вблизи границы с Польшей в Волынской области, никто не пострадал.

«Вторые сутки подряд враг атакует железную дорогу. Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда», — сообщает «Укрзализныця».

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по АЗС вблизи пропускного пункта «Ягодин» на польской границе.

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