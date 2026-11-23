Энергетика Украины / © ТСН.ua

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Россия пытается отрезать отдельные города от энергосистемы Украины. Сейчас под основным ударом — Одесса и Днепр. Однако направления атак могут снова измениться.

Об этом в эфире «День.LIVE» рассказал руководитель энергетических программ ОО «Український інститут майбутнього» Андриан Прокип.

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По словам эксперта, попытки изолировать отдельные города от энергоснабжения не являются новыми — РФ пыталась реализовать этот сценарий еще в прошлом году. Однако тогда украинская противовоздушная оборона имела лучшее обеспечение ракетами, а враг еще не применял реактивные дроны.

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Андриан Прокип добавил, что сейчас в России гораздо больше ударных средств, которые труднее сбивать. Поэтому россияне чаще попадают в энергообъекты, а воздушные тревоги продолжаются дольше.

По словам Прокопа, ситуация со светом в Киеве и области улучшилась, потому что россияне сместили фокус атак на другие города. Это позволило провести ремонты. В то же время в других регионах восстанавливать сети значительно сложнее из-за постоянной опасности и повторных обстрелов только что отремонтированных объектов.

«Чем дольше происходят тревоги, тем сложнее ремонтировать объекты энергосистемы, потому что ремонтные бригады, по сути, они не могут находиться во время тревоги на этих объектах», — пояснил Андриан Прокип.

Эксперт предупредил, что затишье в столице не гарантирует стабильности, ведь россияне постоянно меняют цели атаки и могут снова переключиться на Киев.

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Также Прокип отметил, что ситуация со светом хуже, чем дальше регион от западной границы. На востоке и Левобережье последствия обстрелов будут более длительными.

Атаки РФ на энергетику Украины — последние новости

Напомним, после российских ударов в Одесской и Днепропетровской областях возникли перебои с электроснабжением. Энергетики всю ночь возвращали свет и работают до сих пор на поврежденных объектах, но ситуация остается сложной.

Также накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре и пытаются уничтожать сети и линии электропередач, чтобы отрезать Одесскую и Днепропетровскую области от источников питания.

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