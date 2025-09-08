Россия бьет по энергетике Украины: может ли враг погрузить страну во тьму

Россияне атакую энергетику Украины / © ТСН.ua

Россия возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью оккупантов является погрузить миллионы украинцев в темноту и холод, лишив их света и отопления в течение самых холодных месяцев года.

Эксперты предупреждают, что зима этого года может стать особенно тяжелой, ведь под угрозой отключений электроэнергии находятся крупнейшие города страны.

Что известно о коварных планах врага и как украинцам подготовиться к вероятному блекауту читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Захватчики бьют по энергетике Украины

Ночью 8 сентября россияне атаковали беспилотниками Трипольскую тепловую электростанцию. В результате обстрела произошли обесточивание в нескольких районах Киева.

Впоследствии россияне атаковали критическую инфраструктуру Сумской области, в результате вражеских обстрелов без света остались Шостка и район.

В Минэнерго подчеркнули, что враг осознанно бьет по критической гражданской инфраструктуре, чтобы доставить еще больше трудностей мирному населению Украины.

Кроме того, в начале сентября из-за вражеских обстрелов на Черниговщине без электричества осталось около 30 тысяч хозяйств в Нежинском районе.

Российские беспилотники / © ТСН

А в августе РФ атаковала предприятие энергетического сектора в Полтавской области, в результате чего произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей.

Кроме того, кафиры нацелились на газовую промышленность Украины. В частности, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали энергетические и газовые объекты в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Сколько раз РФ попадала по энергетике Украины

С начала полномасштабного вторжения россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины более 600 раз. Согласно анализу инфографики от uawarinfographics, 2025 год может стать самым сложным из-за стремительного роста количества обстрелов.

Инфорграфика: количество ударов по энергетическим объектам Украины в период с 2022 по 2025 год

Хотя общее количество ударов в 2025 году еще не превысило пиковых значений, зафиксированных в 2022 году (35 в первом полугодии, 182 во втором), что привело к масштабному блекауту, статистика свидетельствует об усилении давления.

За первое полугодие 2025 года уже зафиксирован 61 удар по энергосистеме, что больше, чем в предыдущие годы. Этот рост напоминает о масштабной атаке 26 августа 2024, когда Россия выпустила 127 ракет по 15 регионам Украины.

Почему Россия возобновила удары по украинской энергетической инфраструктуре

Энергетические объекты Украины до сих пор остаются стратегической целью России. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, кафиры стремятся иметь рычаг давления на украинское население и экономику.

«Снова все по кругу. Россияне возобновили удары по энергетике — Сумы, Полтава», — прокомментировал Коваленко.

Он также подчеркнул, что отсутствие жестких международных санкций позволяет Кремлю безнаказанно возобновлять подобные удары.

«Все из-за безнаказанности, из-за отсутствия адских санкций и многого другого», — отметил Коваленко.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские войска продолжают успешно поражать российские военные цели. Эксперт отмечает, что действия Украины наносят противнику значительный вред, но основная тяжесть борьбы пока лежит именно на Украине.

«Украина, конечно, делает РФ больно. Но пока делаем это в основном мы», — отметил Коваленко.

Украинцам следует готовиться к сложной зиме

Атакуя энергетическую инфраструктуру Украины, оккупанты стремятся уменьшить сопротивление украинцев к российской агрессии, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В то же время военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флэш») заявляет, что россияне активно разведывают энергообъекты: подстанции, трансформаторы и газовую инфраструктуру. Эксперт отмечает, что цель — оценить состояние их защиты. Кроме того, Бескрестнов не исключает вероятности новых атак врага на энергетику страны.

В свою очередь эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар убежден, что оккупанты будут продолжать атаковать энергетику Украины и в дальнейшем, кроме того, они могут испытывать ее на прочность как перед началом отопительного сезона, так и во время пиковых морозов.

Между тем бывший министр энергетики Юрий Продан отмечает, что этой зимой кафиры могут наносить усиленные удары именно по объектам газовой инфраструктуры Украины. Главной причиной эксперт называет прекращение транзита российского газа через украинскую территорию, что могло бы освободить Россию от каких-либо договорных обязательств.

Продан отмечает, что в этом году агрессора ничто не сдерживает атаки на критически важные объекты, такие как:

газораспределительные станции;

перекачивающие агрегаты;

другие элементы газотранспортной системы

Особой угрозой это представляет большие города, где система теплоснабжения почти полностью зависит от газа.

По его словам, серьезная авария на котельной может привести к необходимости полного сливания воды из системы, что означает длительный перерыв в отоплении.

Эксперт прогнозирует, что эта зима будет сложнее предыдущей из-за комплексных атак как на электросети, так и на газоснабжение. В отличие от электроэнергии, восстановление газовой инфраструктуры после повреждений может занять гораздо больше времени.

Сможет ли враг вызвать блекаут в Украине

Эксперт Михаил Гончар отметил, что россияне неоднократно пытались погрузить Украину во тьму, однако этого им не удалось сделать.

Осенью 2022 года в РФ считали, что смогут уничтожить нашу энергосистему, и в Украине начнется тотальный блекаут. Со всеми вытекающими последствиями — эвакуация людей, пустые города. Но этого не произошло», — напомнил эксперт и добавил, что подобные попытки были и в 2024 году.

Гончар отметил, что сейчас россияне могут изменить тактику для достижения своей цели.

«Сейчас россияне делают ставку на более мощные и дальнобойные реактивные „Шахеды“, преодолевающие нашу систему ПВО. Поэтому вполне возможно, что они будут действовать по шаблонам 2022 года, мол, не получилось первые два раза — выйдет в третий раз», — отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается военный эксперт Игорь Романенко. Он уверен, что уничтожить энергетическую систему Украины россиянам не удастся.

«Полностью обесточить Украину РФ не удастся, наши специалисты научились работать в тяжелых условиях», — отметил Романенко.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что еженедельно россияне наносят 2–3 волны ударов по энергетике, но общегосударственного блекаута пока не предусматривается.

По его словам, национальная система стала намного более устойчивой по сравнению с прошлым годом: восстановлены мощности, созданы резервы оборудования и построены дополнительные средства защиты.

Какие города оказались под угрозой

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко отмечает, что масштабные отключения электроэнергии за последний месяц фиксировались в Сумской области.

«Это происходит потому, что россияне прицельно бьют по энергетической инфраструктуре. Официально нам не говорят о местах прилетов, но судя по результатам этих попаданий, я могу утверждать, что это были попадания именно по трансформаторным подстанциям. До этого сообщалось о попадании по Сумской и Шосткинской ТЭЦ. А это единственные источники генерации электроэнергии в области», — рассказал Олег Попенко.

По словам эксперта, россияне целенаправленно атакуют энергетику, чтобы из-за отсутствия света и тепла заставить людей покидать дома. Их цель — опустошить города для дальнейшего увлечения.

Эта тактика особенно заметна на юге страны. Недавнее попадание в Херсонской области оставило без электричества 20 тысяч человек. Россияне систематически уничтожают как генерацию, так и подстанции, «готовя» Херсонскую и Николаевскую области к тяжелейшей зиме.

Кроме того, Попенко считает, что под угрозой могут оказаться такие города, как Одесса, Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Киев и Львов.

Как украинцам подготовиться к вероятному блекауту

На фоне новых атак РФ по энергетике Украины гендиректор YASNO Сергей Коваленко призвал население и бизнес подготовиться к разным сценариям в случае перебоев с электроснабжением.

Он отметил, что у украинских энергетиков уже есть опыт борьбы с последствиями вражеских ударов, однако украинцам следует подготовиться также.

Он рекомендует населению:

проверить имеющиеся павербанки и фонарики или приобрести их;

продумать сценарий на случай отключения электричества;

зарядить все гаджеты и павербанки;

иметь запас воды и быстро не портящейся пищи.

Кроме того, Коваленко дал рекомендации, что делать владельцам бизнеса, чтобы подготовиться к отключению электричества:

произвести технический осмотр генераторов и резервных установок;

рассмотреть возможность установки систем бесперебойного питания при необходимости обратиться к консультантам YASNO.

Коваленко подчеркнул, что паниковать не следует, однако следует «быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать».

Что делать жителям многоэтажек в случае отключения света

Военный обозреватель Богдан Мирошников предупреждает, что предстоящая зима будет тяжелой.

Он советует жителям многоквартирных домов, особенно имеющих собственные котельные или насосные станции, совместно с соседями и ОСМД установить генераторы. Это обеспечит работу лифтов, водоснабжения, отопления и канализации во время продолжительных отключений.

Многоэтажка / © Freepik

«Что могу посоветовать — это поговорить с вашими соседями, председателями управляющих компаний/ОСМД и ставить себе генераторы на многоквартирные дома. Потому что знаю, что это high-level — убедить хотя бы половину соседей, чтобы во время отключения была вода (на верхние этажи она не добивает), отопление и работал лифт. Ну и канализация бесперебойно работала», — отметил обозреватель.

Мирошников отмечает, что враг пытается взломать украинцев, поэтому критически важно оказывать максимальную поддержку армии, ведь именно от этого зависит положение на фронте весной.

