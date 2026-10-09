Россия бьет по энергообъектам Украины: Корецкий рассказал, какая ситуация со светом

Сергей Корецкий / © Фото из открытых источников

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Российские войска постоянно обстреливают энергообъекты Киева и центральных областей, нанося серьезные разрушения. Ремонтные бригады работают круглосуточно, а для восстановления привлекают дополнительные ресурсы и помощь партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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РФ атакует энергообъекты Украины: что известно

По словам главы правительства, специалисты каждый день оценивают качество защиты энергообъектов и ищут пути его улучшения. Все службы работают без перерывов, хотя РФ постоянно пытается сорвать ремонтные работы.

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«Работы продолжаются круглосуточно, иногда даже во время тревог. Враг непрерывно запускает реактивные шахеды, чтобы не дать возможности быстро производить ремонты», — отметил Сергей Корецкий.

Премьер-министр сообщил, что о ситуации в энергетике подробно доложили президенту на селекторном совещании. В то же время, МИД, Минэнерго и Офис президента договариваются с партнерами о срочной передаче необходимого оборудования.

Также правительство отдельно поручило принять меры по бесперебойной жизни столицы после последних обстрелов.

«Отдельно по Киеву. После последних ситуаций должны быть сделаны выводы. Прежде всего, это касается систем жизнеобеспечения, организации движения дублирующего транспорта и т.д. Мининфраструктуры, Минэнерго, ГСЧС совместно с местными властями должны безотлагательно решить эти вопросы», — подчеркнул глава правительства.

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Сергей Корецкий также выразил благодарность энергетикам и спасателям ГСЧС, работающим в сверхсложных условиях и под постоянной угрозой повторных ударов.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, из-за обстрелов РФ энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести 9 октября экстренные и аварийные отключения света. В ряде регионов, в частности в Киевской области, предыдущие графики не действовали, однако впоследствии ситуация изменилась.

Также накануне российские дроны атаковали важный энергообъект в Киеве. Продолжаются восстановительные работы. Последствия и точное место повреждения пока не уточнены.

Кстати, в нескольких областях Украины сегодня электроэнергию будут отключать круглосуточно. Какие регионы попали в список и по каким графикам будут действовать отключения 9 октября, читайте в материале ТСН.

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