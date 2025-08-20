ТСН в социальных сетях

Украина
149
1 мин

Россия бьет по нефтебазам и НПЗ: эксперт объяснил, готовиться ли украинцам к скачку цен

После атак России на нефтебазы в Одесской области и Кременчугский НПЗ появились опасения по поводу возможного дефицита горючего и роста цен. Эксперт Сергей Куюн объяснил, есть ли основания для паники.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Топливо

Топливо / © Pixabay

Последние атаки России на нефтебазы в Одесской области и Кременчугский НПЗ не повлекут за собой дефицита горючего и не приведут к росту его стоимости.

Об этом написал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"Позавчера – Socar в Одессе, вчера – Кременчуг, сегодня горит Измаил. Все чаще слышу вопрос: что будет с горючим и ценами на него? Ответ – ничего не будет (…). Благодаря рыночному ценообразованию, высокой конкуренции и разветвленной системе импортных поставок горючее есть и будет по рыночным ценам”, – написал он.

По его словам, российские войска уже разрушили более 70 нефтебаз и все украинские нефтеперерабатывающие заводы, однако потребители этого не почувствовали.

"Украина, не имеющая своей нефти и переработки, залита горючим, а раша, где есть все и много, сейчас испытывает дефицит нефтепродуктов и ограничение продаж на колонках", - подчеркнул Куюн.

Он пояснил, что дефицит горючего в России связан с жестким государственным регулированием цен и отсутствием импортных поставок, в то время как официальная пропаганда связывает его с ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам РФ.

Напомним, 18 августа российские войска разрушили нефтебазу азербайджанской компании Socar в Одессе, запустив по ней 15 дронов.

