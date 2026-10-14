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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия бьет сотнями дронов и пытается воспользоваться сбоями в работе Starlink — Зеленский

Под ударами России оказались энергетическая инфраструктура, логистические объекты и железная дорога.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака российских дронов

Атака российских дронов / © ТСН.ua

Российская армия за сутки совершила одну из самых масштабных атак на Украину, запустив сотни ударных беспилотников, в том числе реактивные «Шахеды». Россия пытается воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, от которого в значительной степени зависит функционирование дронов-перехватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом в Лондоне.

По словам главы государства, только за ночь Россия запустила 124 беспилотника, а в течение дня — ещё 145. На момент его заявления в украинском небе оставалось более 40 российских «шахидов».

«По масштабам это одна из крупнейших атак», — подчеркнул Зеленский на своем Telegram-канале.

Под ударами России оказались энергетическая инфраструктура, логистические объекты и железная дорога. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить значительную часть беспилотников, однако были зафиксированы и попадания.

Президент отметил, что российские войска, по-видимому, пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, поскольку от этой связи в значительной степени зависит работа украинских дронов-перехватчиков, которые задействуются для противодействия российским воздушным атакам.

На фоне усиления российских ударов Зеленский подчеркнул необходимость укрепления противовоздушной обороны и обеспечения Украины средствами для защиты населения и критически важной инфраструктуры.

По итогам встречи с британским премьер-министром было принято решение ускорить поставки в Украину британских средств ПВО для противодействия российским реактивным «Шахедам».

«Я очень благодарен за такую своевременную и необходимую помощь», — заявил президент Украины.

Напомним, что ограничения Starlink повлияли не только на боевые миссии на фронте, но и на украинский тыл. В частности, этот способ связи используется для сбивания российских реактивных дронов и классических «Шахедов».

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