Ликвидация пожара в Хмельницкой области

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В ночь на 27 ноября российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры и жилой застройке в девяти областях Украины. Под огнем оказались железнодорожные станции, угольные шахты, электроподстанции и гражданский бизнес.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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В Днепропетровской области под ударом оказались железнодорожные станции в Кривом Роге и Каменском, а также две угольные шахты. В результате атаки повреждены тепловозы.

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В Винницкой и Кировоградской областях российские оккупанты атаковали электроподстанции, в том числе обеспечивающие функционирование железной дороги.

В Запорожье, Киевской и Николаевской областях повреждения получили гражданские предприятия — производственные и складские помещения.

В Изюме Харьковской области после атаки беспилотников загорелся пожар в многоквартирном доме. Пострадали пять человек. В Одесской области поврежден частный дом, а в Сумской области — общежитие и жилой дом.

«Благодарю все службы, которые работают на местах, помогают людям и ликвидируют последствия российских ударов», — написал Корецкий в Сети.

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Ночная атака РФ на Украину 27 ноября — что еще известно

Ночью и утром 27 ноября российские войска атаковали Изюм и Харьков, ранив по меньшей мере девять человек. Удары с РСЗО по Изюму повредили многоэтажки, админздания, коммунальное предприятие и автомобили. Из-за атаки дронов загорелось хозяйственное сооружение и пострадали частные дома, было попадание в многоквартирный дом. Утром враг направил БпЛА на Харьков, атаковав два района города: попал в АЗС и по многоэтажке.

Ночью оккупанты также атаковали Винницкую, Кировоградскую и Житомирскую области, повредив энергетическую, критическую и железнодорожную инфраструктуру. Горели также частные дома и автомобили, в одной из девятиэтажек взрывной волной выбило окна. На Житомирщине пострадали две женщины.

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