Россия била по Украине ракетами из КНДР: в Минобороны раскрыли их "анатомию"

Специалисты Министерства обороны Украины провели детальный анализ северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24, применяемых Россией для ударов по территории Украины.

По результатам исследования, эти ракеты принадлежат к баллистическим классам малой дальности. В частности, KN-23 является аналогом российского Искандера и может поражать цели на расстоянии до 690 км с боевой частью около 500 кг.

Вместо этого KN-24 по своим характеристикам сходна с американской ATACMS и имеет дальность примерно до 400 км.

В Минобороны отмечают, что у обеих ракет квазибаллистическая траектория — они способны маневрировать во время полета, что затрудняет их перехват системами ПВО. Кроме того, эти ракеты могут запускаться с мобильных установок, что делает их более гибкими в применении.

Особое внимание эксперты обратили на составляющие ракет. В них были обнаружены иностранные компоненты, изготовленные в разных странах, в частности в США, Китае, Японии и странах Европы, причем часть элементов была произведена уже после начала полномасштабной войны.

По данным украинской разведки, Северная Корея передала России более сотни таких ракет и они уже неоднократно использовались для ударов по украинским городам, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В Минобороны отмечают, что применение этого оружия является еще одним доказательством военно-технического сотрудничества между Россией и КНДР, которое представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и других регионов мира.

Напомним, что ранее в Киеве обломки ракеты попали в многоэтажку .