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Россия била по украинской энергетике, пока ВСУ не атаковали ее объекты: заявление Зеленского
Президент Владимир Зеленский считает, что так Москва отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии.
Россия продолжила атаковать украинские автозаправочные станции, энергетическую инфраструктуру и другие объекты, хотя Украина минувшей ночью воздержалась от ударов по энергетическим объектам на территории РФ.
Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.
По словам Зеленского, Украина не атаковала российские энергетические объекты после заявления Трампа о договоренности по прекращению таких ударов. В то же время, Россия продолжала обстреливать украинскую инфраструктуру.
«Минувшей ночью мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не атаковали, пока Россия избивала по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам», — заявил президент.
Зеленский призвал усилить давление на Россию
Глава государства считает, что продолжение российских атак свидетельствует об отсутствии готовности Москвы соблюдать энергетическое перемирие.
«Думаю, это был ответ Путина президенту Трампа. И сигналы от России пошли очень четкие: они ничего не знают об энергетическом перемирии», — сказал Зеленский.
Он выразил сожаление по поводу позиции России и подчеркнул, что Москва, по его мнению, продолжает искать причины для ведения войны.
«Жаль, потому что они всегда находят причины не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно большее давление на Россию», — отметил президент.
Зеленский также подчеркнул, что Украина не раскрывает заранее планы своих военных операций.
«Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций», — подчеркнул он.
Отметим, что заявление президента прозвучало на фоне обсуждения возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией, о котором сообщил Дональд Трамп.
По словам Зеленского, Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре, но рассчитывает на аналогичные действия со стороны Москвы.