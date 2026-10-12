Россия била по украинской энергетике, пока ВСУ не атаковали ее объекты: заявление Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Россия продолжила атаковать украинские автозаправочные станции, энергетическую инфраструктуру и другие объекты, хотя Украина минувшей ночью воздержалась от ударов по энергетическим объектам на территории РФ.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

Реклама

По словам Зеленского, Украина не атаковала российские энергетические объекты после заявления Трампа о договоренности по прекращению таких ударов. В то же время, Россия продолжала обстреливать украинскую инфраструктуру.

Реклама

«Минувшей ночью мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не атаковали, пока Россия избивала по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам», — заявил президент.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Глава государства считает, что продолжение российских атак свидетельствует об отсутствии готовности Москвы соблюдать энергетическое перемирие.

«Думаю, это был ответ Путина президенту Трампа. И сигналы от России пошли очень четкие: они ничего не знают об энергетическом перемирии», — сказал Зеленский.

Он выразил сожаление по поводу позиции России и подчеркнул, что Москва, по его мнению, продолжает искать причины для ведения войны.

Реклама

«Жаль, потому что они всегда находят причины не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно большее давление на Россию», — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не раскрывает заранее планы своих военных операций.

«Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций», — подчеркнул он.

Отметим, что заявление президента прозвучало на фоне обсуждения возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией, о котором сообщил Дональд Трамп.

Реклама

По словам Зеленского, Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре, но рассчитывает на аналогичные действия со стороны Москвы.

Новости партнеров