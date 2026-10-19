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Дата публикации
Категория
Украина
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Россия больше года держит в плену украинского ученого: его обвинили в госизмене

Россия удерживает в плену украинского ученого-ихтиолога Леонида Пшеничнова, обвиняя его в государственной измене из-за научной работы в Антарктике.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россия больше года держит в изоляторе Леонида Пшеничнова

Россия больше года держит в изоляторе Леонида Пшеничнова

На конференции по охране природы сообщили, что Россия более года держит в плену украинского ученого-ихтиолога Леонида Пшеничнова. Международную природоохранную конференцию призвали потребовать от РФ освобождения ученого.

Об этом сообщают ABC News.

Россия больше года держит в изоляторе ученого Леонида Пшеничнова

Ученый был задержан перед прошлогодним заседанием Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR). Сегодня Украина глубоко обеспокоена состоянием его здоровья и настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении.

Исследователя арестовали в оккупированном Крыму в сентябре 2025 года по обвинению в государственной измене из-за научных разработок, которые способствовали защите окружающей среды в Антарктике.

Как свидетельствует документ об аресте, с которым ознакомились журналисты издания ABC, россияне заявили, что природоохранные меры якобы подрывали добычу криля Россией и лишали ее возможности разрабатывать нефтяные месторождения в регионе. При этом какая-либо добывающая деятельность в Антарктике прямо запрещена международным Договором об Антарктике.

Во время ежегодной встречи CCAMLR в австралийском Хобарте посол Украины Василий Мирошниченко напомнил об удерживаемом в РФ украинском ученом. 71-летний ученый, представлявший Украину в комиссии с 1996 года, уже больше года находится в следственном изоляторе Симферополя.

Состояние здоровья ученого вызывает опасения.

Дипломат подчеркнул, что обвинения основываются только на научной деятельности Пшеничнова в составе украинской делегации и поданных Украиной официальных документах.

Таким образом, страна, являющаяся стороной Конвенции, криминализирует действия, совершенные в рамках предусмотренных этой же Конвенцией процедур, в который раз демонстрируя пренебрежение Россией международным правом и общечеловеческими ценностями.

В заключение украинский посол призвал членов CCAMLR поддержать требование о безусловном освобождении Леонида Пшеничнова и прекращении российской войны против Украины.

Сколько гражданских держит в плену РФ: данные омбудсмена

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия незаконно удерживает тысячи украинских гражданских в плену. На сегодня официально верифицировано 1878 человек, но реальное количество значительно больше.

В то же время в специальном реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах содержится информация о более чем 16 тысячах мирных жителей, которые также могут находиться в российском плену.

Омбудсмен подчеркнул, что РФ создала целую систему фильтрационных лагерей и пыточных для гражданских, в частности обустроив помещение для пыток при военных комендатурах в каждом крупном населенном пункте на временно оккупированных территориях.

При этом вопрос возвращения гражданских заложников остается юридически сложным и неурегулированным. Согласно международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям, ни одна из сторон не имеет права задерживать мирное население, но в международных нормах отсутствуют механизмы влияния на сознательно это нарушающую страну.

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