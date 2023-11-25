Россия больше не может доминировать: Зеленский назвал главное достижение в войне

Украине постепенно удалось возобновить экспорт агропродукции из морских портов в Черном море.
Одним из самых больших достижений Украины президент Владимир Зеленский считает изгнание российского флота, доминировавшего в Черном море.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, пишет "24 канал".
По его словам, Украине постепенно удалось возобновить экспорт агропродукции из морских портов в Черном море, вернуть мореходство и выгнать из акватории доминировавший там российский флот. В то же время возобновление экспорта касается не только экономики, но и защиты людей.
Наше государство сейчас не просто экспортирует продовольствие, но и объединило страны мира для привлечения средств для помощи всем в мире, кто больше всего страдает от дефицита продовольствия.
По мнению Зеленского, изгнание российского флота — одно из величайших достижений нашего государства, разведки, военных и партнеров в ходе войны.
Напомним, что Украина морским дроном поразила Крымский мост.
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