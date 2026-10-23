Россия больше не сможет бить дронами: Украина готовит сильный ход на границах с ЕС—FT

Зона таможенного контроля / © УНІАН

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Из-за регулярных атак российских дронов на пограничную инфраструктуру Украина ведет переговоры со странами Евросоюза о переносе таможенного контроля экспортных грузов на их территорию. Такой шаг должен обезопасить агропродукцию и сократить огромные очереди на границе.

Об этом говорится в статье Financial Times.

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Украина может перенести таможенный контроль в Польшу и Словакию

В последние недели длинные колонны грузовиков с украинской аграрной продукцией неоднократно становились целями российских дронов на границе со странами ЕС. Поэтому Киев ведет переговоры с Польшей и Словакией о возможном переносе таможенного контроля на территорию этих стран. Проинформированные источники сказали, что такой шаг должен повысить безопасность для грузовиков.

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После того, как российские удары почти заблокировали традиционный морской маршрут по Черному морю, Украина нарастила экспорт аграрной продукции в ЕС автомобильными, речными и железнодорожными путями.

В МИД Украины отметили, что Киев уже ввел общие пункты пограничного контроля с Молдовой. В то же время, Украина планирует «масштабировать» этот подход и на другие соседние государства, в частности Польшу.

Спикер МИД Георгий Тихий пояснил, что необходимость такого решения связана с «этой новой средой безопасности, в которой Россия намеренно пытается наносить удары по нашим границам, нарушать логистику, транспортировку, движение грузов через границу». По словам Тихого, украинская сторона хочет договориться с Польшей как можно быстрее.

Европейская комиссия со своей стороны сообщила, что способствует перенесению всего таможенного контроля на молдавскую сторону границы.

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В Украине наполовину сократился экспорт агропродукции из-за атак РФ

С августа Украина зафиксировала ряд атак на пограничные переходы с Румынией, Молдовой и Польшей. Ужесточение российских дроновых атак привело к образованию значительных очередей грузовиков с обеих сторон украинской границы. Так, 21 октября Государственная таможенная служба сообщила, что на одном из пунктов пропуска в Волынской области более 1200 грузовиков ожидали въезда в Украину.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий отметил, что российские удары по крупнейшим морским портам страны и судам в регионе привели к сокращению экспорта аграрной продукции примерно наполовину. По его данным, в сентябре Украина экспортировала 2,4 млн т аграрной продукции, что соответствует лишь 46% от ее потенциального объема.

«Без полного доступа к черноморским портам мы фактически сталкиваемся с объективным ограничением экспорта на уровне 45-50%. Именно поэтому для Украины важно сохранять и расширять альтернативные маршруты, одновременно работая с европейскими партнерами над компенсацией дополнительных логистических расходов», — рассказал министр.

Что в ЕС говорят о торговых маршрутах Украины

Как заявила 21 октября главная дипломат ЕС Кая Каллас, на фоне бюджетного дефицита, который в следующем году может достичь 70 млрд евро, Украина ежедневно недополучает около 60 млн евро экспортных доходов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе отметил важность возобновления торговых маршрутов для Украины. По его словам, это необходимо для поддержки украинской экономики и военных усилий в условиях, когда государства ЕС все больше нагружены финансовой поддержкой Киева.

«Мы должны обеспечить Украине возможность получать доходы… Украина собирает рекордные урожаи, которые, кстати, позволяют ей кормить большое количество развивающихся и бедных стран. Россия сделала выбор в пользу того, чтобы морить эти страны голодом и обнищать Украину», — сказал Макрон.

В Еврокомиссии сообщили о намерении активизировать работу по обеспечению поставок украинской продукции в страны Африки и Азии через территорию ЕС.

Украина хочет задействовать порты Балтии для экспорта продукции

Россия также не перестает атаковать украинские порты. В последние месяцы удары стали более интенсивными на фоне украинской кампании с применением дронов против российских судов.

Украина заявила о намерении задействовать порты балтийских стран по экспорту части своей продукции. В то же время этот маршрут значительно дороже по сравнению с перевозками через Черное море.

По данным Еврокомиссии, объемы транспортировки украинских грузов судами через Дунай выросли почти вдвое. Если в августе по этому пути перевозили около 600 тыс. т, то в сентябре показатель достиг 1,16 млн т. В то же время в прошлом месяце через Черное море проходило лишь 10% украинского экспорта.

Впрочем, альтернативные маршруты также сталкиваются с рядом ограничений. Железнодорожная и канальная инфраструктура работает на грани своих возможностей, а низкий уровень воды в Дунае после летней засухи снизил возможности для грузовых перевозок.

Польша, Венгрия и Словакия продолжают запрещать импорт украинского зерна, разрешая его транзит в другие государства в ограниченных объемах.

«Развитие альтернативных транспортных маршрутов остается ключевым приоритетом в ответ на продолжающиеся российские атаки на морские порты Украины, транспортную инфраструктуру и пограничные пункты пропуска», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Кроме того, там сообщили, что прорабатывают возможность привлечения пожертвования подвижного состава для украинского железнодорожного оператора.

Напомним, в МВД Польши заявили, что страна готова временно перенести пограничный контроль с украинской стороны на свою территорию из-за угрозы российских атак и ухудшения ситуации с безопасностью. Такое решение будет предусматривать общие проверки обеих стран, ведь украинские службы не имеют права самостоятельно работать на территории Польши. В настоящее время окончательное решение еще не принято. Любые изменения потребуют согласования с Еврокомиссией из-за правил Шенгенской зоны.

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