Россия больше не требует "денатификации" Украины — The Financial Times

Уступки Москвы связаны с ожесточенным сопротивлением украинцев и неудачами России.

Россия больше не требует "денатификации", а также не против вступления Украины в ЕС, если та откажется от НАТО.

Об этом сообщает The Financial Times.

Как сообщает издание, опираясь на слова анонимных источников, стороны обсуждают отказ Украины от членства в НАТО "в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС".

В документе нет первичных требований о "денатификации" и "демилитаризации" и "правовой защите" русского языка в Украине. Такие уступки Кремля связывают с чрезвычайным сопротивлением украинцев и безумными потерями россиян в этой войне.

Сама же Украина и ее западные партнеры в этом вопросе достаточно скептичны и предполагают, что Путин может использовать переговоры для пополнения ресурсов и спланирования дальнейшего захвата Украины.

Источники FT говорят, что Украину беспокоит ежедневное изменение позиции страны-агрессора.

Отмечается, что в рамках соглашения Украина может обязаться не разрабатывать ядерное оружие и не размещать на теории военные базы других государств, а взамен получит гарантии безопасности от России, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Китая, Италии, Польши, Израиля. и Турции.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что Путин якобы получил записку от президента Зеленского с условиями мира и ответил: "Я их уничтожу".

Ранее Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров.

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