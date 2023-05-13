"Россия больше никого не пугает": Подоляк о самом большом оборонном пакете помощи от Германии

У Зеленского отреагировали на большой пакет помощи, выделенный Украине от Германии.

Благодаря большим оборонным пакетам помощи, Украина доведет эту войну до ее правильного конца.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в своем твиттере.

"Государства декларируют крупные пакеты оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример – немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", — написал Подоляк.

По его словам, такая поддержка западных партнеров указывает на то, что война будет доведена до правильного конца, РФ обязательно проиграет и сядет на скамью исторического позора, РФ больше никого не пугает.

Подоляк подчеркнул, что только предоставление оружия Украине позволит миру вернуться к предполагаемому и стабильному развитию.

Напомним, Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро, это самая большая помощь страны с начала полномасштабной войны.

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